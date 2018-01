Posłanka przyszła do Sejmu z niemowlęciem. Zdjęcie trafiło do sieci. I się zaczęło

Zdjęcie posłanki Nowoczesnej Kornelii Wróblewskiej z dzieckiem opublikowała na Twitterze posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Córka Wróblewskiej - Antonina - urodziła się w listopadzie. Ojcem dziecka jest mąż posłanki - Jarosław Kaczyński, który nazywa się tak samo jak prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Fotografia z uśmiechniętą parlamentarzystką wywołała różne reakcje.

"Nie chciałbym się wymądrzać, ale jako świeżo upieczony ojciec, słyszałem, że z takim maleństwem należy unikać zatłoczonych miejsc" - skomentował dziennikarz Polsat News Jan Kunert.

"Nie wiem, czy Sejm to dobre miejsce dla dzieci, ale duży plus za noszenie w chuście! :)", "To tak można do roboty z dzieckiem?...", "Lubię dzieci, ale to urąga powadze parlamentu" - napisali inni użytkownicy. Niektórzy posądzili też posłankę o chęć zaistnienia.

Niektórzy jednak zareagowali z sympatią, gratulowali narodzin i składali życzenia.

"Gratulacje dzieci nigdy za wiele" - napisał jeden z Twitterowiczów.