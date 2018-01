Najnowszy sondaż poparcia dla partii. Tak zadziałał protest lekarzy i wymiana premiera

PiS według najnowszego sondażu może liczyć na 43 proc. głosów poparcia. W porównaniu do ostatniego badania z początku grudnia zeszłego roku to wzrost aż o 7 punktów proc. Drugie miejsce należy do PO z wynikiem 19 proc. (spadek o jeden punkt).

Na kolejnych pozycjach znalazły się Nowoczesna (8 proc., spadek o dwa punkty), SLD, (7 proc., bez zmian) oraz Kukiz'15 (6 proc., bez zmian). Na granicy progu wyborczego balansuje PSL z 5 proc. poparciem (spadek o jeden punkt proc.). Niezdecydowanych jest aż 7 proc.

Sondaż przeprowadzono między 5 a 7 stycznia tego roku, jak podkreśla "Rz" - już po rozpoczęciu kryzysu w służbie zdrowia w związku z wypowiadaniem przez lekarzy umów opt-out oraz po zmianie premiera na Mateusza Morawieckiego. W badaniu wzięła grupa 1100 pełnoletnich osób.