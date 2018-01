Macierewicz może odejdzie, ale nie podda się bez walki. Znów zaatakował Dudę i dołożył TVP

kolumb24.only pół godziny temu Oceniono 18 razy 12

Macierewicz jest nieusuwalny, jako wieloletni sowiecki agent posiadł głęboką wiedzę na temat całego PISiorowatego towarzystwa, podczas likwidacji WSI swą wiedzę tylko jeszcze bardziej pogłębił ! Był oskarżany o tchórzostwo i ucieczkę ze Smoleńska po katastrofie, tym czasem to nie była ucieczka tylko niezwykle ważna misja do wykonania ! Podczas tej misji w nieznanym kierunku z Pałacu Prezydenckiego i BBN wywieziono 6 ciężarówek dokumentów, Antoni wie gdzie one są i co w nich jest, dlatego oni wszyscy dosłownie jedzą mu z ręki ! Trzeba w tym miejscu przypomnieć że obecny prezydent w administracji tragicznie zmarłego prezydenta zajmował się miedzy innymi ułaskawieniami, a nie wszystko było tam w porządku ! Przypomnę choćby podejrzane ułaskawienie biznesowego partnera zięcia prezydenckiej pary.