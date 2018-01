Bielan o terminie rekonstrukcji rządu: Dzielą nas już raczej godziny aniżeli dnie

jezierskiadam 11 godzin temu Oceniono 11 razy 7

Szydło zostało zrestrukturyzowane.



Nareszcie.

Czekaliśmy od miesięcy na zakończenie horroru.



Zaczęło się od dokonanego przy pomocy zbrodniczego narządu (cienko-cienko) zamachu oświęcimskiego. Potem napięcie rosło i rosło. - Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy jaki koniec, - Kto przeżyje. Kto trup..



Teraz demokreatura ogłosiła. - Morawiecki na premiera.

Likwidacja Szydła to początek. Jaka będzie "restrukturyzacja reaktywacja" (reaktywacja restrukturyzacji)? Ile miesięcy potrwa? Czy Macierewicz zostanie zlikwidowany? Podobno Ziobro zostaje. Na jak długo?



Dotyczczasowy rząd (z Szydłem) pełzał na dwóch nogach i podpierał się Kartoflem.



Macierewicz, Ziobro, Morawiecki?



Czy nowy będzie trójnogiem?

Czy chory "na kolano" Kartofel nadal będzie podpórką?

***************************************************************



Hipoteza robocza jest taka: - Każdy kiedyś musi umrzeć. Jak nie na kolano to z innego powodu. W niektórych przypadkach diagnoza jest nieubłagana i potwierdzona przez niejedno konsylium. Pacjentowi zostało n miesięcy. Gdzie n jest liczbą naturalną mniejszą od 10.



W tej sytuacji Naczelnik Państwa, który pragnie, żeby na stanowisku I Prezesa PiS zastąpiła go morświnka bratanica Marta dąży do wywołania wojny między czterdziestolatkami Ziobrą i Dudą, w której obydwaj zostaną wyeliminowani (sami siebie perfidnymi sposobami wyeliminują).



Potem wystarczy zamknąć świra do wariatkowa i droga wolna dla Martusi. Z ciepłą kluchą Gowinem da sobie radę przybrana córka sługi bożego Lecha Kaczyńskiego.,,,



dr Cat Mrucuss



.