To nie są dobre wiadomości dla ministra zdrowia. Czy posłucha ich premier Morawiecki

tilow3 8 godzin temu Oceniono 18 razy 12

Każdy normalny polak rozumie, że potrzeby służby zdrowia, emerytów, nauczycieli ... są zdecydowanie większe od możliwości. No ale nadchodzi siła polityczna w postaci PiS i ogłasza "wystarczy przestać kraść a pieniądze się znajdą" "jeśli ktoś mówi, że się nie da obniżyć progi podatkowe, albo wiek emerytalny, to kłamie, bo pieniądze się znajdą" "każdy protest w Służbie zdrowia przynosi taki efekt, że znajdują się pieniądze" (to min. Radziwiłł) Skoro PiS to partia spełniająca obietnice wyborcze, to do dzieła! Bo z jednej strony przyznajecie sobie pensje po 100 tys. miesięcznie (pani Sadurska jako wiceprezes! boję się dowiedzieć ile zarabiają pisowscy prezesi) czy kupujecie limuzyny za miliony albo samoloty za miliardy którymi i tak np. prezydent latać nie może, bo ważniejsze jest wożenie Antoniego, albo chwalicie się pensjami w IPN, jaka to stresująca praca za to dobrze opłacana! Skoro prezydent wspomina o "dojnej zmianie" i że tak ciężko oderwać od koryta elyty i dać potrzebującym. Zrozumcie pisowcy, nie ma nic ważniejszego od zdrowia! nic!