Posłowie PiS i opozycji zgodnie zwiększyli prawa myśliwych. "Wyp... z lasu nabrało mocy prawnej"

strange_email wczoraj Oceniono 41 razy 31

Albo PO, Nowoczesna, itp. to skrajni debile nie czytajacy ustaw albo ida ramie w ramie z PiSim koltunstwem. Nie wiem co gorsze, nie wykluczam tez scenariusza w ktorym obydwa przypadki sa prawdziwe i cale te klotnie i spory to pic na wode fotomontaz.

Ciekawe czy ktos sie pokusi o zakwestionowanie tej ustawy, tak na chlopski rozum to narusza ona prawo do gospodarowania wlasnoscia i to mocno. Poki jeszcze mozemy sie odwolywac do Strasburga,,,

PS. Kaczynski to wuj.