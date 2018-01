Antoni Macierewicz lada dzień poleci do USA. Dostał zaproszenie do Białego Domu

Według TVP Info minister Antoni Macierewicz został zaproszony do Białego Domu między innymi na spotkanie z Herbertem Raymondem McMasterem. To doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rozmowa ministra Macierewicza z McMasterem ma dotyczyć wschodniej flanki NATO i odstraszania Rosji - pisze portal tvp.info, który jako pierwszy podał informację o planowanej delegacji.

Informacyjnej Agnecji Radiowej udało się dowiedzieć w MON, że ministrowi obrony ma towarzyszyć w podróży do USA Tomasz Szatkowski, który w resorcie odpowiada za sprawy zagraniczne.

Antoni Macierewicz kolejny raz w USA

Minister Antoni Macierewicz był w Stanach Zjednoczonych we wrześniu ubiegłego roku. Spotkał się wtedy z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. Rozmowy dotyczyły między innymi zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz umowy dotyczącej dostaw systemu obrony powietrznej Patriot. Trwają rozmowy w tej sprawie z rządem USA.

Polecamy też: Nieoficjalnie: jest data rekonstrukcji rządu. Kto do dymisji? Będą spore zmiany. A co z Antonim Macierewiczem> >>>