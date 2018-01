"Jarek jest wielkim zgrywusem". Kuzyn Kaczyńskiego zdradza, o co chodzi z oglądaniem rodeo

Jan Maria Tomaszewski pracuje na Woronicza od lat. Pojawił się tam jeszcze za czasów Niny Terentiew jako współpracownik, a stanowisko dał mu nieżyjący już prezes TVP Andrzej Urbański. Teraz doradza prezesowi Kurskiemu w sprawach teatru. W rozmowie z Robertem Mazurkiem w "Dzienniku Gazecie Prawnej" zdecydował się odpowiedzieć na pytanie, czy fakt, że prywatnie jest także kuzynem Kaczyńskiego otworzyło mu drzwi do telewizyjnej kariery.

- W wielu przypadkach pokrewieństwo z Kaczyńskimi zamykało drzwi, nie mogłem rozwinąć skrzydeł - twierdzi Tomaszewski.

Dziś, jak przyznaje, fakt ten pomaga mu w promowaniu Teatru Telewizji ale i Jarosław Kaczyński czerpie z tej znajomości pewne korzyści. Ma okazje do spotkań ze światem ludzi sztuki.

Jak wyglądają zatem relacje z kuzynem, który rządzi Prawem i Sprawiedliwością i Polską? - Na pewno towarzysko bez zarzutu. ...prowadzę dom otwarty. I przychodzi Jarosław, przychodzą znajomi artyści - opowiada Tomaszewski.

- I wpadają w przerażenie - dopytuje Mazurek.

- W zachwyt. Uwielbiają Jarka. Słuchaj myśmy od małego się wychowywali w środowisku artystów - podkreśla Tomaszewski.

I zapewnia, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, co to są sztalugi a jak ma czas to i Teatr Telewizji obejrzy. Bo prezes PiS nie jest żadnym "troglodytą" - Tak mówią ci, którzy go nie znają. Nawet jak ktoś taki się znajdzie, to gdy u mnie w domu spotyka Jarosława, natychmiast zmienia zdanie - przekonuje Tomaszewski. Bo prezes jest "normalny, taki jak zawsze, dowcipny, z wielkim poczuciem humoru, błyskotliwy".