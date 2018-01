Katarzyna Lubnauer mebluje Nowoczesną. Są nowe nazwiska. Ryszard Petru poza prezydium

sil.m 5 godzin temu Oceniono 5 razy 1

Opozycja : nie musi dużo robić tylko roztropnie i z rozwagą postępować, dążyć do integracji i zgody, rozsądnie krytykować wpadki i afery nieudaczników z PIS,– opracować porządny i realny program gospodarczy promujący rozwój naukowo-techniczny z miejscem dla OBYWATELA a czas zrobi swoje. Dokonania tej władzy to każdy widzi – oprócz ślepców z pis-u

Demokracja to spór i kompromisy a nie dyktat i tyrania większości parlamentarnej, hipokryzja i szumnie powoływanie się na suwerena. Opozycja jest na początku konsolidacji, kreowania kandydatów do władz samorządowych. Negocjacje są trudne a kompromis możliwy do osiągnięcia. Proszę nie mącić w szeregach opozycji, dzielić ją - niech się docierają by wspólnie osiągnąć cel dobry dla ogółu.

Siła partii opozycyjnych zależy nie od tego, jak się ułożą z Pis i fałszywym PAD-em, tylko jak się ułożą ze społeczeństwem. Muszą rozpoznać ustawki pisich pijarowców by ogrywać opozycję, robić suwerena w bambuko i akceptować dojenie Polski przez Misiewiczów, Sadurskie czy Tośka w .komisji PKBWL. Zaproponować należy Polskę bez strachu, agresji, nienawiści i kłamstwa z gwarancję takich ideałów jak tolerancja, wolność, swoboda obyczajowa, poszanowanie przyrody itp. Zjednoczona opozycja winna społeczeństwu przedstawić spójny i pozytywny plan rozwoju kraju, kierunkowe przedsięwzięcia - wyraźnie i zrozumiale je opisać z załącznikiem o depisacji. Nie może być grubej kreski. Depisację należy przeprowadzić od góry do samego dna –a ukradzione Polsce i Polakom dobra ściągnąć przez komorników do skarbu państwa a przekrętaczom zaaplikować program „ przewiewna cela+”, pozbawienie praw publicznych na 10lat i zakaz pracy w przedsiębiorstwach państwowych i samorządowych. Dalsze łamanie konstytucji, praw obywateli może doprowadzić do sytuacji bez kontroli gdzie wyroki nie będą wydawane w salach sądowych lecz na ulicy –znamy przykłady z historii jak włosy spadały razem z głowami. A trolle – pisie kundle silni w stadzie, za mądrzy nie są ale cwane, czujki wskazują stronę na kogo i jak pluć jadem, obrzucać inwektywami i szczekać z nienawiści. To patologia – damscy bokserzy od Odry po Bug za 1,5zł ich działalność- aż nadto widoczna.