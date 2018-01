Kazik wspiera "dobrą zmianę"? "Skąd nagle pęd i ogromna chęć bronienia zmurszałych sądów?"

lodzermensz1 8 godzin temu Oceniono 79 razy 59

Cóż Kazik, grunt że jest kiełbasa (czyli ulgi podatkowe), a do tego święty spokój.

Jeżdżę sobie czasem do putinowskiej Rosji. Mam tam przyjaciół i znajomych, z którymi sobie rozmawiam. I mogę z czystym sumieniem napisać, że u Putina władza też nie przeszkadza obywatelowi zanadto. W niektórych kwestiach jest tam nawet więcej wolności niż u nas. Wszystko do momentu, w którym obywatel tej władzy podpadnie. Jeśli nie angażuje się w politykę i działalność społeczną to znacząco niweluje możliwość podpadnięcia. W ten sposób wychowuje się społeczeństwo konformistów.

Kazik czułby się tam równie dobrze jak tutaj, najwyraźniej...

Prawda jest taka, żeś się zestarzał i masz wszystko w du...pie. Może jeszcze na starość zostaniesz prawilnym katolikiem, jak to się wielu zdarzyło?