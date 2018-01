Morawiecki tłumaczył się w TVP ze słów ojca o uchodźcach. "Dobrze znam tego posła"

antoszek22 wczoraj Oceniono 35 razy 27

Panie Mateuszu to ustawa specjalnie napisana dla wyboru sedziów z nadania PIS w 2015 .

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1928

Warszawa, dnia 20 listopada 2015 r.

USTAWA

z dnia 19 listopada 2015 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) wprowadza się następujące zmiany:

„Art. 137a. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.”.



Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda



Szukasz pan głębokiej komuny w sądach a tymczasem Wolacy moga byc dumni z tego że znaleźli tego kretyna który mimo że podpisał ustawę w której zobowiązał sie do odbioru ślubowania po 4 grudnia zrobił to w nocy z 2/3 grudnia by dla pozoru obejść wyrok TK z 3 grudnia.

Może czyszczenie złogów należy zacząc od tego dziewięciokrotnego pospolitego recydywisty , bo to nie był ostatni raz z poświadczeniem nieprawdy

Ja rozumiem, że ukradziona kiełbasa i spodnie bardziej przemawiaja do prostego ludu ale Timmermans i Unia to nie prosty lud .

Ukradziona godność urzędu prezydenta to jednak cos wiecej niz przedmioty codziennego użytku.



Jak pan chce się dogadać z Unią w tak poważnej sprawie jak nie potrafi pan uzgodnić stanowiska z własnym tatusiem.