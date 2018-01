Życzenia od premiera i prezydenta. Morawiecki pisze o testamencie przodków, a Duda żartuje

Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do przypadającego w 2018 roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Każdy nowy rok przynosi nadzieję. Sto lat temu Polacy pokazali, że tylko razem można było odnieść największe zwycięstwo - odzyskaliśmy niepodległość. Dziś wypełniamy testament naszych przodków poprzez budowę silnego, nowoczesnego i sprawiedliwego państwa. Wspaniałego A.D. 2018!" - napisał Morawiecki.

Kilka minut przed północą prezydent Andrzej Duda umieścił na Twitterze zdjęcie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka wzniosła toast za zdrowie i pomyślność uczestników i sympatyków akcji "Sylwester z Andrzejem Dudą". "Drodzy Sylwestrowicze, życzymy Wam wspaniałej zabawy, a przede wszystkim udanego i pełnego sukcesów 2018 roku!" - dodał.

Humorystyczne wydarzenie na Facebooku zebrało ponad 150 tysięcy uczestników. Kolejne 100 tysięcy zapisało się na wydarzenie "Sylwester u Andrzeja Dudy". W ubiegłym roku wydarzenie zebrało ponad pół miliona uczestników.

Kilka godzin wcześniej Duda życzył użytkownikom Twittera by ich rok był "pełen sukcesów i dobrych dni". "Życzę byście mogli go z satysfakcją podsumować na progu kolejnego, 2019 roku. A dziś szampańskiej zabawy sylwestrowej! Do siego roku!" - napisał.