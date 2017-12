Żona prezydenta Poznania musi stawić się na policji. Chodzi o słowa "Jestem wkur***na"

prokuraturarejonowa wczoraj Oceniono 15 razy 7

Uprzejmie zawiadamiam organy ścigania, że Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i / lub Prokurator Generalny nie wpisał do oświadczenia majątkowego odprawy z PE w wysokości 40 tys euro, za co grozi mu trzy lata, a Bogdan Świączkowski zamiótł sprawę pod dywan mie podejmując się wyjaśienia sprawy, za co grozi mu od roku 10 lat z art 231 par 2 lub z art 228 par 3 kk.



Uprzejmie zawiadamiam również ww organy ścigania, że niejaki Mariusz Błaszczak podający się za szefa MSWiA, utrudniał dochodzenie w sprawie wypadku samochodowego niejakiej Beaty Szydło podającej się za premiera RP za co również grozi mu od roku do 10 lat więzienia z art 231 par 2 i / lub z art 228 par 3 kk.