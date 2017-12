Świąteczny spot PO o jajkach i seksie. "Niczym film z kampanii pana Zdziśka na radnego"

tomtg123 wczoraj Oceniono 22 razy 2

Sprawa jest dość prosta - Polską rządzi pisowska mafia, a opozycja to oportunistyczne gamonie.

Oczywiście z dwojga złego lepsi oportuniści, niż mafiosi, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, ze oportunista działa jak oportunista - czyli bezjajecznie.



Mamy w polskiej polityce pokolenie ludzi, którzy politykę traktują jako zawód-pracę-karierę życiową. Oni są i w opozycji i w PiSie. Klasyczny przykład - Rysio Czarnecki. Ale w PO i w ogóle wszędzie też takich pełno. I od takich ludzi nie ma co wymagać gestów Rejtana, bo ich nie będzie. Będą zamiast tego reklamówki o jajach.

30-40 lat temu Adam Michnik, Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, Stefan Niesiołowski, Władysław Bartoszewski dawali się zamknąć w więzieniach na długie lata w imię sprzeciwu wobec totalitaryzmu.

Dziś opozycja wobec totalitaryzmu (zgoda - powstającego, a nie jak w PRLu ukształtowanego, ale kto ma oczy ten widzi co idzie) pokazuje reklamówki w telewizji, a po programach telewizyjnych przeciętny polityk opozycji idzie z PiSowcami na piwo, bo to karierowicze z tej samej formy odlani.

Jedyna różnica to fakt, ze PiSowską bandą karierowiczy rzadzi wariat mający za nic prawo i sprawiedliwość, a PO-wską bandą rządzą oportuniści.

Sądzę, ze żeby odsunąć od władzy bandytów trzeba będzie czegoś więcej niż oportunizm.

PO będzie musiała przełknąć tą cholernie gorzką pigułkę, że albo staną się sługami Narodu (sługami, a nie czapą nad Narodem) , albo ich będzie PiS wsadzał do pierdla i nikt się za nimi nie ujmie.

Oczywiście PiS też skończy w pierdlu, nie takich bandziorów Polacy pokonywali - ale o PiSie to nie ma co się rozpisywać, bo te bydlaki to przypadek beznadziejny.

Natomiast być może jest jeszcze nadzieja dla PO - o ile im kiedyś jaja odrosną i o ile zrozumieją, że są w służbie Narodu.