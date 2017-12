Najnowszy komunikat PiS ws. przyjmowania uchodźców do Polski. Efekt Morawieckiego?

jes-ter wczoraj Oceniono 31 razy 7

"Pomagać tam na miejscu". Powiedzcie to strażakom żeby pomagali mieszkańcom płonącego domu, żeby "pomagali im tam na miejscu". Co za bzdety !

Jeszcze trochę Unia przyciśnie PISbolszewię do ściany, to zacznie im się palić pod tyłkami i przyjmą nawet więcej niż 7 tysięcy. Cisnąć też PISbolszewię w sprawie deformy sądownictwa do oporu !