Jeden z ostatnich sondaży roku: PiS i długo, długo nic. Ale jest też spora niespodzianka

jael53 4 godziny temu Oceniono 40 razy 22

Sondaże sobie, a nastroje sobie. Na prowincji ludzie klną na drożyznę. I ciężko klną na coraz gorsze warunki w służbie zdrowia. Na to np., że w mieście wojewódzkim i przypisanym do niego powiecie w święta miał dyżur tylko jeden pediatra. Rozumiem, że mimo to znowu wybraliby tych, którzy im te luksusy zapewnili.