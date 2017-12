Nowa faza konfliktu Dudy z Macierewiczem. Tym razem poszło o samolot. Dymisja w powietrzu?

– Ja bym chciał, żeby zajęła się tym prokuratura, albo jakaś komisja, żeby wszystko wyszło na jaw, póki nie dojdzie do tragedii - powiedział "Faktowi" anonimowo wysoki rangą oficer sił powietrznych.

Chodzi o zaplanowaną przed świętami wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie, gdzie odwiedził polskich pilotów. "Fakt" opisuje, że w poniedziałek, 18 grudnia zaplanowany został wylot oficerów BOR i przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy odpowiadali za przygotowanie wizyty. Delegacja jednak nie wyleciała, bo nie było sprawnego samolotu.

Macierewicz blokował wizytę Dudy w Kuwejcie?

Lot przełożono na wtorek. Wtedy, jak pisze "Fakt", okazało się, że zamiast z Warszawy, maszyna wystartuje z Poznania. Ostatecznie jednak transportowy hercules został uziemiony z powodu wycieku z silnika.

Sytuacja była poważna, bo wizyta prezydenta była zaplanowana na czwartek. Tymczasem dwie CASY oraz nowy gulfstream były z szefem MON w Afganistanie.

W końcu usterka herculesa została usunięta, ale wtedy zgody na lot nie wydało ministerstwo obrony. Później decyzja została zmieniona, a maszyna wystartowała. Pięć kilometrów nad ziemią doszło jednak do rozszczelnienia drzwi. Według informacji "Faktu" pilot musiał je zablokować sznurkiem, po czym zawrócił na lotnisko w Powidzu.

Gazeta podaje, że tą samą maszyną w czwartek z Turcji do Kuwejtu leciały osoby towarzyszące prezydentowi.

- Wygląda na to, że Macierewicz chciał zablokować nasz wylot do Kuwejtu na wigilię z polskimi żołnierzami. Dużo nie brakowało, a do Kuwejtu nie polecieliby funkcjonariusze BOR, by przygotować wizytę. MON nie chciało dać innego samolotu, kiedy okazało się, że hercules jest zepsuty - mówi "Super Expressowi" osoba z otoczenia Dudy.

"Niedogodność techniczna"

Prezydencki minister Krzysztof Łapiński przyznał w radiowej Trójce, że pojawiła się "pewna niedogodność techniczna" w samolocie, którym leciała ekipa zabezpieczająca wizytę Andrzeja Dudy w Kuwejcie.

Łapiński zapewnił, że wszystko zakończyło się dobrze, a względy bezpieczeństwa zostały zachowane. - Samolot z ekipą zabezpieczającą musiał wrócić, poleciał kolejny. To też pokazuje, że bezpieczeństwo tutaj odegrało dużą rolę, że jeśli coś się dzieje z samolotem nie tak, to nie ma nic na siłę - podkreślił.

Dodał, że ekipa poleciała kolejnym lotem, a cała wizyta przebiegła sprawnie.

MON o "działaniach na niekorzyść BBN": "To kłamstwo!"

Do sprawy odniosła się też rzeczniczka MON. We wpisie na Twitterze pułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz napisała, że "każdy wylot samolotu wojskowego przebiega zgodnie z procedurami i przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa".

"Wszystkie informacje przypisujące MON jakiekolwiek działania na niekorzyść BBN i BOR, które umieściliście w artykule są kłamstwem!" - zwróciła się do dziennikarzy "Faktu".

Macierewicz straci stanowisko?

W mediach jeszcze przed zmianą szefa rządu krążyły nieoficjalne informacje, że Duda nie zgadza się, by Antoni Macierewicz nadal kierował MON. "Super Express" pisze, że Duda mocno lobbuje za tym, by Macierewicz pożegnał się ze stanowiskiem.

Pierwsza okazja już w styczniu. Nowy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po nowym roku w rządzie będą zmiany.

- Dymisja Macierewicza to jednak nic pewnego. Wygląda na to, że prezes woli kontrolować konflikt prezydenta z szefem MON, niż sam zostać wrogiem Macierewicza - mówi "SE" ważny polityk PiS.

Do tej pory główną postacią konfliktu był generał Jarosław Kraszewski z BBN, jeden z najbliższych współpracowników Dudy. Kontrolowana przez Macierewicza Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała mu certyfikaty dostępu do informacji niejawnych.

