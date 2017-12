Od nowego roku w całej Polsce zabraknie lekarzy. "To wystarczy, by system się zawalił"

pb123456 wczoraj Oceniono 9 razy 7

Nie rozumiem całego problemu. Ja np. skończyłem staż, w trakcie stażu zrobiłem to nieszczęsne B2, wkułem trzy podręczniki do medycyny po niemiecku, zdałem Fachsprachenprufung i obecnie jestem na trzecim roku asystentury z ortopedii i traumatologii. Za ~210 godzin pracy dostaje jakieś 7000 euro brutto, nikt na mnie nie pluje, żaden Janusz nie śmie zapytać co mam w garażu. Nie rozumiem, po co młodzież siedzi w tym smutnym kraju i słucha, jak to są stażystami czy tam stypendystami z dobroci podatnika. Przyjeżdżajcie tutaj, miejsc do specjalizowania się jest masa. Oglądam facebooka i od trzech miesięcy nie wierzę, że polski rząd może być tak głupi.



Pozdrawiam, Arzt in Weiterbildung fur Orthopaedie und Unfallchirurgie. ;-)