W Bydgoszczy nie ma już alei L. Kaczyńskiego. Ale to nie kończy sporu. Jest komunikat wojewody

polakadam 3 godziny temu Oceniono 55 razy 53

szanowni pisowcy ..

nie organizujcie nikomu ich zycia, Każdy z was źle na tym wyjdzie. Jeśli jakaś społeczność chce by rondo nazywano : "rondem edwarda gierka" to niech się tak nazywa. Guzik wam do tego. Jeśli Bydgoszcz chce alei planu 6 letniego - to jest to ich sprawa. I guzik wam do tego.

Macie swoje ulice i swoje place - nazwijcie je obie jak chcecie. Ciekaw jestem dlaczego np., w miejscu zamieszkania tego kurdupla moralnego i fizycznego jego ulica nie nazywa się jakos podobnie np., :"katastrofy smoleńskiej", albo :" leszka k."

wszak tak wileu polakow ich uwielbialo .... wiec niech zaglosuja w swojej dzielnicy i zmienia.

Nie glosuja ? trzeba az decyji wojewody "liżydupy"???

W sumie to ciesze się z takiego obrotu sprawy ... bo im bardziej pis wkurzy ludzi tym szybciej skończy marnie. Bo skończy . Gleboko w to wierze. i to jest moje zyczenie na nowy rok.