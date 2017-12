"Wiadomości" TVP: wraca sprawa afery hazardowej. Na celowniku były wiceminister finansów

staryman wczoraj Oceniono 8 razy 6

Kiedy PO doszła do władzy w 2007 r., to wcale jej się nie kwapiło do rozliczania PiS-u i jego funkcjonariuszy.

Taki np. Mariusz Kamiński, jeden z najgorliwszych ludzi Prezesa, odpowiedzialny chociażby za ohydną, grubymi nićmi szytą i jawnie bezprawną prowokację w stosunku do A. Leppera jeszcze przez prawie 2 lata spokojnie funkcjonował sobie jako szef CBA.

„Układ” stworzony przez pana Ziobrę w prokuraturze pozostał nienaruszony i przetrwał sobie tam spokojnie przez kolejnych 8 lat.

Teraz PiS – i bardzo słusznie! – daje wszystkim lekcję, jak trzeba rozliczać przeciwników politycznych. Może to ich czegoś nauczy na przyszłość.