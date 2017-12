O 5 nad ranem pędził Wisłostradą. Jak dokładnie Bartłomiej Misiewicz stracił prawo jazdy?

tilow3 wczoraj Oceniono 32 razy 22

We wrocławskim klubie '"cherry" w listopadzie 2017 r. tak zabawił się Misiewicz, że zapomniał zapłacić za szampany i pewne towarzystwo 5 tys. zł. Postraszenie prasą poskutkowało, przelał szybko pieniądze .... Cóż, faktycznie to, że nie musi się tłumaczyć na co wydał 650 tys. ma sens. Bo propaganda sukcesu "dobrej zmiany" nie udźwignęłaby tego.