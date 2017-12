"Uciszanie dziennikarzy rodem z PRL". Skandaliczne pismo od Żandarmerii Wojskowej

Edyta Żemła, Marcin Wyrwał oraz Paweł Ławiński opisali w październiku tego roku historię kapral Anny z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Kobieta miała być molestowana, poniżana i zastraszana. Nadesłana przez nią skarga do MON wróciła do jej przełożonych, którzy nie potwierdzili wspomnianych zarzutów.

Od tamtej pory portal publikuje na ten temat kolejne teksty. To nie spodobało się jednak Żandarmerii Wojskowej, która przed świętami wysłała autorom artykułów pismo o następującej treści:

Wzywam Pana/Panią do zaprzestania publikacji dotyczących Żandarmerii Wojskowej, w szczególności w formie artykułów, reportaży, felietonów czy relacji - do czasu zakończenia wyjaśniania spraw poruszanych przez Onet przez powołane do tego instytucje i organy państwowe

- czytamy w piśmie opublikowanym przez dziennikarzy na Twitterze.

"Powyższe żądanie podyktowane jest zamieszczaniem w omawianych publikacjach licznych nieprawdziwych treści na temat rzekomych nieprawidłowości w Żandarmerii Wojskowej, co może prowadzić do pomówienia ŻW" - dodano.

"Znamiona uporczywego pomawiania"

W piśmie podkreślono, że żadne dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w tej formacji. "A ciągle powtarzające się publikacje na te same tematy, wzbogacane o niewielkie wzmianki aktualizujące, noszą znamiona uporczywego pomawiania" - twierdzi ŻW.

Ponadto mogą (one) wywołać skutek dezorientujący opinię publiczną i wprowadzać ją w błąd, utrwalając w społecznym odczuciu przeświadczenie o istnieniu naruszeń prawa w ŻW (...) podczas gdy prasa jest z mocy ustawy zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk (...) czego we wspomnianych publikacjach wyraźnie zabrakło

- przekonuje radca prawny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Grzegorz Krzywański.

"To najbardziej absurdalne pismo, jakie otrzymałem w tym roku" - odpowiedział na Twitterze jeden z adresatów listu. "Próba cenzury dziennikarzy. Absurd kompletny", "Niesamowite, wręcz skandaliczne pismo", "No proszę. Błaszczak ogłosił co prawda koniec komuny ale metody uciszania dziennikarzy rodem z PRL" - komentują inni.