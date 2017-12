Sondaż. Kto podejmuje kluczowe decyzje w kraju? Wiadomo, ale zaskakuje pozycja Morawieckiego

boczny_obserwator 4 godziny temu Oceniono 22 razy 18

Kaczyńskiemu w życiu nic nie wyszło, a mimo to przez niektórych jest uznawany za zbawcę Polski. Razem z bratem brali udział w Okrągłym Stole. Teraz mówi, że Okrągły Stół to była zdrada (notabene Komorowski nie brał w nim udziału i był mu przeciwny) . Razem z bratem aktywnie wspierali i wybrali Wałęsę na prezydenta. Teraz mówi że to był zdrajca. Razem z bratem wynegocjowali Traktat Lizboński (notabene na mocy którego Niemcy mogli dofinansować stocznie w byłej NRD, a Polacy nie mogli dofinansować stoczni szczecińskiej). Teraz mówi, że ten traktat to nieszczęście dla Polski. W UE postawił na sojusz z Wielką Brytanią (dyplomaci brytyjscy naśmiewają się, ze był to pierwszy przypadek, gdy jakiś kraj dobrowolnie chciał się przyłączyć do Zjednoczonego Królestwa). Teraz Wielka Brytania wychodzi z UE. Postawił na Orbana, ale to Orban gra Kaczyńskim a nie odwrotnie. Doprowadził do wybrania na prezydenta urzędnika bez właściwości, którego nie szanuje, a który w kancelarii prezydenta zajmował się pisaniem ułaskawień dla przestępców i na dodatek zaginęły mu papiery. Jeżeli Polska kiedyś się rozpadnie to przyczyną będą głębokie podziały społeczeństwa spowodowane jego żądzą władzy. Nie jest mężem stanu, bo gdy już zdobył władzę nie zrobił nic, aby wytworzone podziały zasypać.