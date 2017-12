Jest opinia biegłych w sprawie wypadku limuzyny z Beatą Szydło. Co ustalili? Tajemnica

tilow3 2 godziny temu Oceniono 24 razy 22

Pamiętam słowa Beatki - "postępowanie w sprawie na każdym etapie będzie transparentne" i to jest kwintesencja Państwa PiS. Słowa i tylko słowa! poza nim pustka. Suweren słucha i po jednej stronie nie może uwierzyć, że tak można bezczelnie kłamać, a z drugiej istnieją tacy, dla których słowa to wystarczający powód by ufać.