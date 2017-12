Mariusz Błaszczak: w Polsce skończył się komunizm. Minister ogłosił nową datę

g.lesio 7 godzin temu Oceniono 76 razy 66

Jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłbym, że w Polsce może znów zawitać komuna w dodatku połączona z fundamentalizmem religijnym. Wyglądało przecież, ze Polacy zadomowili się w nowoczesnej Europie. Nastąpił radykalny wzrost poziomu życia Polaków co było widać gołym okiem oglądając ulice i wygląd przechodniów a jednocześnie kościoły zaczęły mocno świecić pustkami. Oczywiście, jak w każdym państwie spora grupa nierobów, alkoholików i nieudaczników życiowych na to się nie załapała bo i w najbogatszych krajach są slumsy. I nagle to wszystko szlak trafił. Wystarczył śmiertelny wypadek polityka z kilkuprocentowym poparciem, którego na siłę brat zrobił prezydentem i nagle wszystko się odwróciło. Cyniczna gra na tej śmierci oraz gra na najniższych instynktach i pazerności mniej inteligentnych wyborców w połączeniu z wręcz chamskimi kłamstwami i poparciem dramatycznie tracącego na znaczeniu jak zresztą się to dzieje w całej Europie Kościoła doprowadziła do tego, że nagle odlatujemy poza normalność, do której próbowano nas lepiej lub gorzej prowadzić przez te wszystkie lata po upadku komunizmu (oczywiście z wyjątkiem dwuletniego epizodu, gdy rządził PiS). Niestety wygląda na to, że kiedy ludzie wreszcie zrozumieją jak zrobiono ich w balona może już być za póżno bo kierujemy się jako kraj po równi pochyłej w kierunku Grecji.

Pan Błaszczak właśnie oficjalnie to potwierdził.