Nieoficjalnie: minister Szyszko chce powołać "zieloną policję". Dostaną drony, a nawet broń

polakadam 8 godzin temu Oceniono 33 razy 25

Inwigilacja, szczucie, zbieranie teczek... normalna polityka państwa dyktatorskiego... mogą wejść do domu o każdej porze, w każdym miejscu, strzelać do psów i ludzi, będą mieć większe uprawnienia niż Policja... wystarczy iż szyszko zechce wyciąć TEN kawałek lasu, mieszkańcy się przeciwstawią a ten wejdzie im do mieszkania bez nakazu prokuratora bo będzie mógł.

Tak działają służby w Rosji, Białorusi, Turcji czyli państwach "demokratycznych"... gdzie władza może wszystko ale nikt nie może nic władzy.