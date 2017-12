"Ciepłych i rodzinnych świąt" życzy w spocie Nowoczesna. Ale zaraz, zaraz... kogoś tu chyba brakuje

ziggybum 2 godziny temu Oceniono 11 razy 3

Petru ciągnął Nowoczesną w dół i najwyraźniej nadal nie rozumie dlaczego, bo dalej to robi. Zamiast postarać się znaleźć miejsce gdzie może się partii i opozycji przdać z wiedzą ekonomiczną, a nawet w przyszłości kandydować na przewodniczącego, robi z siebie obrażonego księcia, tym samym powoli zamykając sobie drogę do jakiejkolwiek przyszłości politycznej. Z takim wyczuciem sytuacji, to dobrze że go panie zmiotły z przewodniczenia.