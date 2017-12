"PiS przegrywa teraz wszystkie wybory uzupełniające. To jest jakiś znak"

PiS nie może się póki co poszczycić sukcesami na polu regionalnym - ocenił gość TVN24, dr Mirosław Oczkoś.

Wszystkie wybory uzupełniające, które się teraz odbywają w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość przegrywa. Na wójtów, na burmistrzów, takie lokalne. To jest jakiś znak - zwrócił uwagę ekspert od wizerunku politycznego.

Wybory samorządowe 2018 będą sprawdzianem

Jego zdaniem nadchodzące wybory samorządowe będą "papierkiem lakmusowym", przed "bojem śmiertelnym", jak nazwał następne wybory parlamentarne - Jeżeli PiS w wyborach samorządowych jednoznacznie nie wygra, to będzie znak dla opozycji, że jest szansa jeszcze powygrywać w różnych miejscach - ocenił dr Oczkoś.

I postawił pytanie: "na ile PiS będzie chciał - mówiąc kolokwialnie - pomajstrować przy wyborach samorządowych".

Ordynacja wyborcza według PiS

Co ważne, trwają prace na nowym kodeksem wyborczym. Dokument przeszedł już przez Senat. Izba wprowadziła do pomysłów autorstwa PiS kilka swoich poprawek, w związku z czym ustawa musi teraz wrócić do Sejmu.

Jedna z poprawek zakłada możliwość głosowania korespondencyjnego, którą PiS pierwotnie "skasował" w swojej ustawie. Przepisy mają dać szefowi MSWiA więcej władzy. Chodzi o wybór szefa Krajowego Biura Wyborczego. Mariusz Błaszczak będzie mógł dwukrotnie, a nie raz - jak pierwotnie zakładano - przedstawić trzech różnych kandydatów, spośród których Państwowa Komisja Wyborcza ma wybrać szefa KBW. Gdy żadna z kandydatur nie uzyska poparcia PKW, Błaszczak sam będzie mógł wybrać szefa Krajowego Biura Wyborczego na 7-letnią kadencję.

