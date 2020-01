Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. W Karkonoszach porywy do 150 km/h

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W przypadku tego pierwszego regionu alert obejmuje powiaty pucki, wejherowski, lęborski i słupski. Ostrzeżenia dla Pomorza Zachodniego dotyczą powiatów kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego i sławieńskiego.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Na południu alerty dotyczą powiatów: głubczyckiego, prudnickiego i nyskiego w województwie opolskim oraz ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, legnickiego, złotoryjskiego i jaworskiego na Dolnym Śląsku.

W północnych regionach wiać może w porywach do 75 km/h, a w południowych do 85 km/h. Dodatkowo silny wiatr przewidywany jest w górach. W Tatrach zapowiadane są porywy do 110 km/h, a na szczytach Karkonoszy początkowo do nawet 150 km/h.

GOPR ostrzega, że przy tak silnym wietrze temperatura odczuwalna może być na poziomie -12 stopni. W Karkonoszach widzialność ograniczona jest do około 30 metrów. Silny wiatr i padający śnieg może powodować zamiecie śnieżne. Na szlakach jest miejscami bardzo ślisko. Dodatkowo zamknięte zostały niektóre szlaki takie jak: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki, droga jubileuszowa na Śnieżkę czy szlak żółty przez Biały Jar. Szlaki zostają zamknięte do odwołania przez KPN.

W Tatrach TOPR ostrzega przed świeżymi depozytami nawiewanego przez wiatr śniegu. Aktualne komunikaty pogodowe można śledzić na stronie TOPR i GOPR.