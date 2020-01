Minister zdrowia: Mamy przygotowane oddziały zakaźne na przyjęcie Polaków z Wuhan. "Nie ma powodów do paniki"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zorganizował konferencję prasową, na której poinformował o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa i o procedurze sprowadzenia do kraju Polaków, którzy przebywają w chińskim mieście Wuhan.

Omawialiśmy na spotkaniu w KPRM możliwości transportu Polaków z Wuhan do Polski, współpracujemy w tym zakresie z Unią Europejską, współpracujemy z Francją, przygotowujemy ten transport w najbliższych dniach. Niezależnie od tego, czy są oni zakażeni, czy nie - to się okaże dopiero po badaniach - wracają do kraju

- powiedział minister zdrowia. Jak podkreślił, chodzi o grupę trzydziestu osób, wśród których są młodzież, dzieci i dorośli. - Mamy przygotowane oddziały zakaźne na przyjęcie tych Polaków, mamy przygotowaną logistykę transportu, jesteśmy gotowi - zaznaczył.

Szumowski podkreślił, że jak dotąd w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. - Natomiast prędzej czy później na pewno się taki przypadek w Polsce pojawi. Nie będzie to dla nas zaskoczeniem, nie będzie to dla nas jakimś wydarzeniem nadzwyczajnym, jesteśmy gotowi - zaznaczył. Jak dodał, wszystkie oddziały zakaźne w Polsce mają wprowadzone instrukcje przyjmowania pacjentów z zakażeniami koronawirusem. Obecnie testy na zakażenie wirusem są wysyłane z Polski do dwóch laboratoriów w Europie. W najbliższych dniach również krajowe laboratoria będą przygotowane na przeprowadzanie i odczytywanie wyników testów.

Szumowski powiedział, że w Polsce monitoringiem ze względu na podejrzenie zakażenia koronawirusem objętych jest ponad 100 osób. Zaznaczył jednocześnie, że "w tej chwili w Polsce większym problemem jest infekcja grypy oraz paragrypy". - Przypominam i apeluję, jeżeli nie mieliśmy kontaktu [z osobą zakażoną - red.] ani nie byliśmy w Chinach, to te infekcje nie są infekcjami koronawirusa z Chin - podkreślił, dodając, że nie ma powodów do paniki. - Ten wirus jest podobnie ryzykowny jak grypa, podobnie zakaźny jak grypa. To nie jest taki wirus jak wirus Ebola, jak wirus MERS czy SARS. Szturm na oddziały zakaźne może pozbawić możliwości hospitalizacji tym pacjentom, które naprawdę tego potrzebują - dodał.

