Gdańsk. Kolejne podejrzenie koronawirusa w Polsce. Trzej mężczyźni wrócili z Chin

Trzech mężczyzn trafiło do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku po tym, jak wrócili z Chin do Polski. Sami zgłosili się do służb lotniska, skarżąc się na swój stan zdrowia.

REKLAMA

Xiong Qi / AP Otwórz galerię (4)

REKLAMA