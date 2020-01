Koronawirus. Co się stanie, gdy pojawi się Polsce? "Bliscy i koledzy z pracy objęci nadzorem"

Temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, do tego m.in. kaszel i duszności - takie mogą być według Głównego Inspektoratu Sanitarnego objawy wystąpienia koronawirusa. Dotychczas wykryto go u ok. 8 tys. osób, w Chinach zmarło 170 zakażonych osób.

W Polsce jak dotąd nie stwierdzono wystąpienia tego wirusa. Zapytaliśmy rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jana Bondara o to, jakie są procedury na wypadek, gdyby do takiej sytuacji doszło.

Marcin Kozłowski, Gazeta.pl: Jakiej procedurze podlegają pasażerowie przylatujący z Warszawy do Chin?

Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego: Bezpośrednie połączenie między Chinami a Polską ma obecnie tylko LOT, w Warszawie ląduje co najmniej kilka samolotów z Pekinu tygodniowo. Pasażerowie wypełniają kartę lokalizacyjną, czyli podają telefon kontaktowy i adres, pod którym będą przebywać przez najbliższe dwa tygodnie.

Ta lista jest potem rozsyłana do powiatowych inspektorów sanitarnych. Inspektor umawia się z taką osobą na stały kontakt, np. jeden telefon dziennie, by upewnić się, czy wszystko w porządku i czy pasażer nie ma gorączki. To wręcz nadczuły system, bo człowiek może się przecież przeziębić tu na miejscu, w Polsce. W tej chwili mamy pod nadzorem ok. 500 osób. Nikt w związku z tym nie planuje żadnego “obozu” na Lotnisku Chopina.

Państwowi inspektorzy sanitarni są poza tym zobligowani, żeby współpracować z lotniskami i liniami lotniczymi i wyławiać też takie osoby, które zaczynały podróż w Chinach, a leciały np. do Krakowa przez Frankfurt. Wszystko jest możliwe: ktoś mógł polecieć z Pekinu do Moskwy, pobyć tam tydzień, a potem wrócić pociągiem. Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć: nie ma takiego sita, które byłoby stuprocentowo skuteczne. Żaden kraj nie jest w stanie takiego sita stworzyć. Wbrew pozorom, jest to dość skuteczny system.

Pasażerowie otrzymują szczegółowe instrukcje?

Przede wszystkim dostają informację, że jeśli wystąpią u nich ciężkie objawy grypopodobne, to powinni się zgłosić na najbliższy oddział zakaźny. W przypadku, gdy nie mają własnego transportu, powinni zostać przewiezieni np. karetką. Chodzi o to, żeby nie iść do lekarza pierwszego kontaktu. Podkreślam, że mówię o osobach, które wracają z Chin.

Załóżmy, że po kilku dniach taka osoba czuje się gorzej. Co z pozostałymi pasażerami, z którymi leciała samolotem?

Jeśli ktoś nie ma objawów, to nie ma powodu, żeby go brać do szpitala. Choroba może się wykluć w ciągu 2 tygodni, póki nie ma objawów, traktuje się tę osobę jako zdrową.

A co z rodziną, kolegami z pracy?

Domownicy osoby chorej, koledzy z pracy znajdą się w takim przypadku pod nadzorem, dostaną informację, gdzie mogą się zgłosić, jeśli coś ich zaniepokoi. To jest nadzór bierny, nie ma żadnej izolacji, kwarantanny.

A może powinno się mówić np. osobom wracającym z Chin, żeby przez jakiś czas unikały wychodzenia z domu, w miarę możliwości pracowały z domu, zrezygnowały ze spotkań towarzyskich?

Skuteczność tego byłaby marna. Nie mieszkamy przecież w państwie totalitarnym. Zaraz padłoby pytanie “a kto mi za to zapłaci?”.

To, co jest przedsięwzięte, jest absolutnie wystarczające. Ten wirus co prawda przenosi się między ludźmi, ale jest wielokrotnie mniej zakaźny niż odra. Zgadzam się ze słowami pana ministra Łukasza Szumowskiego, że to nie jest kwestia czy, tylko kiedy ten wirus tutaj dotrze.

Od początku roku w Polsce ok. 1,2 tys. trafiło do szpitali w wyniku powikłań po zakażeniach różnymi wirusami: grypą, grypopodobnymi. Kilka osób zmarło. Na obecną chwilę wygląda na to, że koronawirus nie jest groźniejszy. Gdyby ulegać presji, panice i stosować radykalne metody, byłyby to nie do końca współmierne z rzeczywistym zagrożeniem.

Nie chcę powiedzieć, że bagatelizujemy problem, bo przecież dmuchamy na zimne, ale generalnie koronawirus nie jest tak zjadliwy, jak się obawiano.

