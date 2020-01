W zachodnich regionach termometry pokażą dziś ponad 10 stopni. Noc także zapowiada się ciepło: temperatura spadnie jedynie do 2 stopni na Suwalszczyźnie i 7 stopni na Pomorzu Zachodnim.

Temperatura. W całej Polsce temperatury maksymalne od 4 do 11 stopni

Najniższa temperatura prognozowane jest dziś na Podlasiu, gdzie będą maksymalnie 4 stopnie. Dwa stopnie więcej zapowiadane są w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim. W Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Rzeszowie termometry pokażą 7 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Wrocławiu i Zielonej Góry: tam będzie kolejno 11 i 10 stopni. W pozostałych regionach będzie 8-9 stopni. W nocy temperatura spadnie do 2 stopni na północnym wschodzie i 7 stopni na zachodzie.

Pogoda na dziś - piątek 31 stycznia. gazeta.pl

Opady. Dziś ponownie deszcz i deszcz ze śniegiem w całym kraju

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W całym kraju wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę. W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i w centrum przewidywana jest mgła, która ograniczy widoczność do 500 metrów. Wcześnie rano duże opady deszczu zapowiadane są w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Później deszcz i deszcz ze śniegiem pojawi się we wszystkich regionach. W nocy padać będzie jeszcze na północno-zachodnich krańcach Polski.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Silne porywy wiatru na południu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W tych regionach może wiać z prędkością do 70-75 km/h. Wysoko w górach wiać będzie w porywach do nawet 130 km/h. Dodatkowo na Podkarpaciu, w regionach podgórskich, możliwe są słabe opady marznącego deszczu, które będą powodowały gołoledź.

