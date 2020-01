Warszawa: Polak przywiózł z Egiptu 2,5-kilogramowy fragment rafy koralowej

Jak czytamy w komunikacie MUCS fragment rafy koralowej o wadze prawie 2,5 kg został znaleziony w bagażu jednego z podróżujących na lotnisku w Warszawie. Zatrzymanemu przez funkcjonariuszy mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego grozi kara do nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

Na warszawskim lotnisku zatrzymano pasażera, który przewoził w bagażu 2,5 kg rafę koralową

Rafę koralową przewoził Polak, który był na wakacjach w Egipcie. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, z których wynika, że nie miał wiedzy o tym, że zakupiona przez niego pamiątka jest pod ścisłą ochroną.

MUCS przypomina, że egzotyczne pamiątki z podróży, w tym szkielety organizmów rafotwórczych, mogą być powodem nieprzyjemnych sytuacji podczas kontroli na lotniskach. Urzędnicy przypominają, że nieznajomość przepisów nie chroni przed odpowiedzialnością karną, za ich naruszenie.

Za przewóz koralowca mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Jeśli sąd uzna to działanie za nieumyślne, to może wymierzyć podróżującemu karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Okazy znalezione przez funkcjonariuszy ulegają przepadkowi.

Przewożenie pamiątek, zwłaszcza z państw spoza Unii Europejskiej, bywa ryzykowne. Od 1973 roku obowiązuje tzw. konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (konwencja waszyngtońska, CITES). Konwencja zawiera listę 34 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, które podlegają ścisłej ochronie a ich przewiezienie jest nielegalne. Na jej podstawie nie można przewozić przedmiotów wykonanych m.in. ze skóry dzikich zwierząt (wilków, krokodyli itp.), muszli, koralowców, kości zwierząt (np. kości słoniowej) czy produktów leczniczych zawierających pochodne zwierzęce.