Śmierć w tłumie przechodniów. 84-latek umarł na ulicy, bo nikt mu nie pomógł

Całe lata temu WOŚP próbowało wprowadzić projekt szkoleń z pierwszej pomocy w KAŻDEJ szkole. No zgadnijcie, kto protestował najgłośniej? Kto nie godził się na seksualizację dzieci, bo nauczą się jak przeprowadzić resuscytację? Polecam w wolnej chwili przeszukać sieć pod kontem archiwalnych wypowiedzi dziś najważniejszych osób w państwie, dlaczego już kolejne pokolenie dzieci nie może się uczyć w szkole, jak ratować komuś życie- argument "szkoła nie jest od tego" był jednym z najlżejszych w wykonaniu lepszego sortu. Kapłani masowo wrzeszczeli o nauce masturbacji (swoją drogą- trzeba mieć nieźle nas...ane, żeby to powiązać i jeszcze gorzej, żeby nie widzieć w takim myśleniu nic złego). Większość ludzi ma do czynienia z pierwszą pomocą w trakcie godzinnego "szkolenia" w szkole/uczelni/pracy, więc sami dobrze wiecie, jak się sprawy mają- należy się podpisać i nie rzucać się w oczy. Państwo z azbestu- niby stoi, ale truje i jak przyjdzie co do czego będzie dym, płacz i zgrzytanie zębów.