Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego od 20 lat nie widział. Wzrok odzyskał po potrąceniu przez samochód

Historię Janusza Góraja opisuje Polsat News. Mężczyzna z powodu ostrej alergii, od ponad 20 lat był praktycznie niewiadomy - całkowicie nie widział na jedno oko, a drugim dostrzegał wyłącznie kontury obiektów i ostre światło.

Wszystko się zmieniło, gdy na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód. - Upadłem na maskę samochodu, uderzyłem głową o tę maskę, później osunąłem się na jezdnię - opowiada w Polsat News Janusz Góraj.

Gorzów Wielkopolski. Mężczyzna odzyskał wzrok po wypadku samochodowym

Dwa tygodnie po tym mężczyzna znowu zaczął widzieć. Lekarze nie wiedzą, co dokładnie przyczyniło się do odzyskania wzroku. Pojawiają się spekulacje, że to kwestia podawanych po wypadku leków. Dzięki odzyskaniu wzroku zmieniło się życie mężczyzny. Zaczął wychodzić z domu i znalazł pracę jako ochroniarz w szpitalu, do którego trafił po wypadku.