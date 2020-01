Koronawirus równie groźny jak grypa? Prof. Lidia Brydak: Śmiertelność jest prawie na tym samym poziomie

Koronawirus z Chin rośnie w siłę i dotychczas doprowadził do śmierci 132 osób na całym świecie. Do polskich szpitali trafiło już kilkunastu pacjentów, u których podejrzewano zakażenie, ale w każdym z przypadków alarm okazał się fałszywy. O tym, czy należy bać się koronawirusa i na ile może on być podobny do znanego nam wirusa grypy, rozmawiamy z profesor Lidią Brydak.

Katarzyna Nowak, Gazeta.pl: Minister Zdrowia przyznał, że najprawdopodobniej pojawienie się koronawirusa w Polsce jest wyłącznie kwestią czasu. Powiedział także, że nie powinniśmy panikować i nie ma powodów, by niepokoić się bardziej niż w przypadku cięższych odmian grypy, które co sezon szaleją w kraju. Co to oznacza?

Profesor Lidia Brydak, kierowniczka jednego ze 149 na świecie Krajowych Ośrodków ds. Grypy i szefowa Zakładu Badania Wirusów Grypy przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego: Chciałabym zwrócić uwagę, że my, Polacy, lekceważymy infekcje związane z grypą. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia w świecie rocznie umiera od 290 do 650 tysięcy osób z powodu powikłań pogrypowych. U dzieci mamy zachorowalność na poziomie 20 do 30 procent, u dorosłych zachorowalność wynosi od pięciu do 10 procent, a trzech do pięciu milionów stanowią przypadki ciężkich powikłań pogrypowych.

Grypa też nie musi posiadać biletu lotniczego ani wizy. Przechodzi przez bramki i nie jest po prostu wykrywalna. Atakuje bez względu na wiek i przynależność polityczną. Mamy leki antygrypowe, ale one służą do leczenia, a nie do profilaktyki. W przypadku grypy mamy szczepionki [szczepionki na koronawirusa jeszcze nie opracowano - red.], a mimo to procent zaszczepienia populacji w Polsce jest na skandalicznie niskim poziomie - wynosi jedynie czterech procent, co jest pożałowania godne. Moim zdaniem wszystkie osoby, które wyjeżdżają za granicę - bez względu do jakiego kraju - oraz te, które jeszcze się nie zaszczepiły, powinny się w Polsce zaszczepić przeciwko grypie. Jesteśmy w trakcie sezonu infekcji grypowych, a szczyt zachorowań dopiero nadejdzie.

W jakim czasie mogą wystąpić powikłania pogrypowe, które są uważane za najgroźniejsze?

Jeżeli jest to osoba z grupy podwyższonego ryzyka, to te powikłania są w ciągu bardzo krótkiego czasu. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka to osoby np. te, które leczą się lekami immunosupresyjnymi, które są po transplantacji narządów, które są po zawałach, zatorowości płucnej itd. Osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny absolutnie się szczepić, podobnie jak powinno szczepić się zdrowe dzieci od szóstego miesiąca życia i kobiety w ciąży. Jeszcze w 1957 roku, kiedy doszło do drugiej pandemii XX wieku, pandemia grypy azjatyckiej w Anglii zabiła ponad dwa tysiące kobiet w ciąży; wiele tych, które przeżyło, urodziło martwe płody [łącznie zmarło wówczas od miliona do czterech milionów osób - red.]. I odtąd Anglicy szczepią kobiety w ciąży, a u nas jest nadal potworny opór. Nieuzasadniony, bo nie ma takiej możliwości, że fragment wirusa grypy [w szczepionce - red.] mógłby wywołać powikłania. Owszem, może być odczyn alergiczny, ale alergię wykazują testy. Bezwzględnie należy się szczepić.

Koronawirus z Chin nie jest jeszcze dobrze zbadany, ale pojawiła się już informacja, że osoba zakażona może przekazywać wirusa dalej, gdy jeszcze nie ma objawów.

Nawet do 14 dni. Ale to nie pierwszy przypadek tego typu. Gdy doszło do rozpętania histerii z powodu świńskiej i ptasiej grypy, to Światowa Organizacja wydała wtedy 10 złotych reguł, które dokładnie pokrywają się z obecną sytuacją. Jeśli chodzi o Chiny - jak się jest w mieście, gdzie występuje zagrożenie, to unika się targów, nie dotyka się padłych zwierząt itd. Ale przede wszystkim: higiena, higiena i jeszcze raz higiena. Kluczowe jest bardzo częste mycie rąk - nie żadnymi wynalazkami, tylko po prostu mydłem. Jak kichamy, to nie w ręce, bo potem możemy dotknąć do twarzy.

Zarówno grypa, jak i koronawirus, charakteryzują się pojawieniem wysokiej temperatury powyżej 38 stopni, trudnościami w oddychaniu, dusznością, kaszlem. Osoby, które mają takie objawy, powinny zgłosić się do szpitali zakaźnych.

Nasze szpitale są przygotowane na tę sytuację i na pojawienie się w nich osób zakażonych koronawirusem?

Na początku trzeba odróżnić, czy to jest grypa, czy koronawirus. Ministerstwo poinformowało, że w czwartek do Polski mają zostać sprowadzone tzw. primery umożliwiające szybkie potwierdzenie bądź wykluczenie wirusa. W razie czego mamy też laboratorium w sąsiedztwie, w Berlinie, gdzie wyślemy te materiały. Po pierwsze - nie panikujmy. Ja się zgodzę z panem profesorem Andrzejem Horbanem, Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Zakaźnych, że obecnie śmiertelność z powodu grypy i koronawirusa jest prawie na tym samym poziomie - między procentem a dwoma [Z najnowszych danych przekazanych przez doktora Pawła Grzesiowskiego wynika, że śmiertelność koronawirusa wynosi już od dwóch do trzech procent - red.].

Czyli profilaktyka przy grypie i przy koronawirusie jest taka sama - jeśli jesteśmy zdrowi, to przede wszystkim zachowujemy higienę.

Tak. A wszystkie osoby - i wyjeżdżające, i niewyjeżdżające - powinny się zaszczepić przeciwko grypie, żeby ich organizm mógł wytworzyć przeciwciała i zapobiegać infekcji.

Lidia Brydak jest profesorem w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawodowo związana jest z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, gdzie jest głównym specjalistą i kierownikiem Krajowego Ośrodka ds. Grypy. Jako wirusolog specjalizuje się w zagadnieniach związanych z grypą. W 2010 roku została odznaczona przez Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.