Koronawirus w Europie. Minister zdrowia: "Nie zalewajmy oddziałów zakaźnych zwykłymi infekcjami"

No to powiedział, co wiedział !!!!!!

A ja bym chciał wiedzieć

JAK POLSKA JEST PRZYGOTOWANA NA "PRZYJĘCIE" WIRUSA ???????

Czy jest zapas stosownych leków, wydzielone i zarezerwowane miejsca w szpitalach, skompletowana "załoga" jak wirus się pojawi, bo nie wyobrażam sobie, że personel medyczny po kontakcie z chorym wróci wprost do domu, etc.

NO TO SOBIE ODPOWIEDZCIE ...