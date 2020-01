Minister zdrowia Łukasz Szumowski: Koronawirus na pewno dotrze do Polski

Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że nie ma sensu zastanawiać się, czy koronawirus 2019-nCoV dotrze do Polski, bo na pewno tak się stanie. Szef resortu zdrowia powiedział, że istotniejsze jest to, czy służby są gotowe na to, aby poradzić sobie w takiej sytuacji.

Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta Otwórz galerię (3)

