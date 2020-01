Pogoda. IMGW prognozuje śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach silny wiatr

IMGW podaje, że zachmurzenie będzie dziś duże, jednak miejscami obserwować będziemy przejaśnienia. Chmury, które zawisną na niebie, przyniosą słabe opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Najwięcej opadów śniegu prognozuje się dla południa kraju, w tym gór.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 0 do 5 stopni Celsjusza. Możemy spodziewać się także porywów wiatru osiągających prędkość do 65 km/h. Mocniej zawieje w górach. W Sudetach wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h, a w Tatrach nawet 100 km/h.

Pogoda w górach. Mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne

Synoptycy prognozują, że w górach wystąpią dziś zawieje i zamiecie śnieżne. TOPR informuje z kolei, że Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. "Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - czytamy w komunikacie.