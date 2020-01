Ostrzeżenie w periodyku ABW: Rosja może ingerować w wybory prezydenckie w Polsce

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" to oficjalny periodyk ABW, publikowany także na stronie instytucji. W ostatnim wydaniu pojawił się artykuł dr. Michała Wojnowskiego pt. "Wybory prezydenckie jako narzędzie destabilizacji państw w teorii i praktyce rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XX i XXI wieku".

Jak podaje WP cytując "Rzeczpospolitą" autor tekstu zaleca członkom sztabów oraz partiom politycznym w Polsce szkolenia dotyczące organizacji najbliższych wyborów prezydenckich. Według Michała Wojnowskiego Rosja może dopuścić się trzech rodzajów operacji, których celem będzie wpłynięcie na proces wyborów w Polsce.

- Według KE głównym celem rosyjskiej ingerencji jest podważenie integralności i uczciwości procesu wyborczego, a co za tym idzie - zaufania obywateli do władz i modelu demokratycznego - napisał autor tekstu. Dalej dr Wojnowski cytuje pułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Siergieja Rastorgujewa, który uważa, że skuteczną drogą do przeprowadzenia zmian transformacyjnych jest prowadzenie wojny informacyjnej. - Jak podkreśla S. Rastorgujew, tylko naiwna osoba może uwierzyć, że wybór głowy państwa lub prezydenta danego kraju jest dziełem mieszkańców tego kraju i nie ma związku z geopolityką - czytamy dalej.

Według Wojnowskiego Rosja może dopuścić się trzech rodzajów operacji: "eksplozji informacyjnej" - pomnażania informacji w wielu kanałach informacyjnych (portalach, mediach społecznościowych), "fali informacyjnej" - stopniowego rozpowszechniania informacji na zasadzie "kuli śniegowej" lub "operacji wpływu" - długotrwałych działań, których celem jest zmiana "obrazu świata w świadomości grup docelowych".

Przykładem tego pierwszego działania ma być np. wyciek dokumentów rzekomo pochodzących ze sztabu Emmanuela Macrona, w których miały znajdować się materiały pornograficzne i kompromitujące jego współpracowników na 48 godzin przed wyborami. Druga z technik została wykorzystana w spekulacjach, że kampanię Macrona finansuje Arabia Saudyjska. "Operacja wpływu" miała być z kolei wykorzystana w Stanach Zjednoczonych, gdzie przed ostatnimi wyborami prezydenckimi posłużono się podziałami w amerykańskim społeczeństwie. Te z kolei wywołały konflikty na tle etnicznym czy religijnym i skutkowały wewnętrzną destabilizacją USA.

Autor artykułu sugeruje, że podobne działania mogą być prowadzone w Polsce przed wyborami prezydenckimi, które mają odbyć się w maju 2020 roku. Wojnowski uważa, że w tym celu należy usprawnić współpracę między rządem, służbami i mediami, co pozwoli zneutralizować niepokój wywołany "skutkami potencjalnych operacji informacyjno-psychologicznych i dezinformacji".