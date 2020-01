Koronawirus w Europie. Prezes NIK Marian Banaś zarządza natychmiastową kontrolę systemu ochrony zdrowia

zd46 pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

Niestety Szumowski, w ramach działań "prewencyjnych" przy "koronawirusie" PODZWONIŁ DO SZPITALI. Musiało go to zmęczyć, bo za państwowe pieniądze, udał się limuzyną rzadową w góry, gdzie na stoku slizgał się na nartach, w towarzystwie A.Dudy i to chyba, jako prywatny "dworski lekarz" a zarazem jako "pogotowie gipsowe". Kiedy prezes rozkazał, minister "głaskał prezesowi chore kolanko, wycierał zakatarzony nosek a także wymieniał pieluszkę i czyścił kocią kuwetę". Co ze służbą zdrowia, ano "NIECH SIĘ ŚLIZGA SAMA", minister niebywale zajęty polityką, nartami i sobą. Panie Banaś, niech pan przywoła „opalającego się na stoku narciarskim” ministra do porządku i wskaże, jaki ma zakres obwiązków do wykonywania, każdego dnia a zwłaszcza w tej sytuacji.