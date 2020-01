Podejrzewasz u siebie objawy koronawirusa? Ministerstwo Zdrowia radzi, co robić......

Szpitale prowadzące oddziały chorób zakaźnych otrzymały dziś zalecenia wydane przez ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania procedur na wypadek zawleczenia koronawirusa, który wywołuje groźne zapalenie płuc.

Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Ministerstwo Zdrowia radzi co robić

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał informacje dotyczące postępowania w przypadku wysokiej temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszlu i duszności. Jeśli to dotyczy osoby, która w ciągu ostatnich dwóch tygodni była w Chinach lub miała kontakt z osobą tam podróżującą, to powinna udać się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Lista wszystkich oddziałów w Polsce jest już dostępna na stronie internetowej resortu zdrowia.

Osoby z objawami przeziębienia i grypy, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie były w Chinach i nie miały kontaktu z podróżującymi tam, powinny zgłaszać się do lekarza pierwszego kontaktu - powiedział Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik zaznaczył, że w Polsce mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, dlatego ministerstwo prosi o zachowanie spokoju i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów, odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Rzecznik podkreślił, że bardzo istotna dla stwierdzenia możliwości zarażenia się koronawirusem - przy wystąpieniu objawów chorobowych - jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która była ostatnio w tym rejonie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: środki wobec podróżujących

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także resortów: zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji wzięli udział w spotkaniu roboczym poświęconym omówieniu sytuacji w związku z koronawirusem 2019-nCoV - poinformowało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację, działania podejmowane przez poszczególne służby i instytucje oraz szczegóły obiegu informacji. RCB poinformowało także, że aby ograniczyć możliwość przedostania się wirusa do Polski zostały wprowadzone środki zaradcze wobec podróżnych przybywających do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa. Wszyscy podróżujący samolotem z obszaru zagrożonego dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera, w której należy podać dane kontaktowe i miejsca pobytu. Kartę wypełnia się w trakcie lotu.

Na stronach GIS oraz ministerstwa zdrowia zamieszczane są bieżące komunikaty dotyczące zasad postępowania osób z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem. Informacje dla podróżnych zamieszcza na swych stronach MSZ. Resort dyplomacji odradza także wszelkie podróże do prowincji Hubei i zachowanie szczególnej ostrożności na pozostałym terytorium Chin.

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska potwierdziła Informacyjnej Agencji Radiowej, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas żadnego przypadku zakażenia koronawirusem z Chin, a w przypadku zgłoszonych ostatnio przypadków w Kujawsko-Pomorskiem i na Opolszczyźnie wykluczono zakażenie wirusem nowego typu.

>>> MSZ uspokaja: Wszystkie granice, wszystkie punkty wejścia na terytorium Polski są monitorowane:

Koronawirus. Już ponad 100 ofiar śmiertelnych

Chińskie władze potwierdziły we wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła już do 106 osób. Potwierdzonych zostało także 4400 przypadków nowych zachorowań w całym kraju oraz 2700 przypadków chorych w samej prowincji Hubei, która obejmuje także miasto Wuhan.

