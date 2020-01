Ostrzeżenia IMGW: intensywne opady śniegu w południowej Polsce

Aktualne ostrzeżenie dotyczy powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim. W tych regionach meteorolodzy zapowiadają umiarkowane i intensywne opady śniegu.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW: intensywne opady śniegu na Podkarpaciu

Największa intensywność zjawiska przewidywana jest w nocy z wtorku na środę. W tym czasie prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 centymetrów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW dla tych powiatów obowiązuje do środy 29 stycznia do godziny 9 rano.

Według wstępnych prognoz portalu pogodynka.pl w środę i czwartek na południu kraju wystąpią także silne porywy wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują obecnie województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie. W tych regionach może wiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydawane jest przez IMGW w przypadku zjawisk atmosferycznych i warunków pogodowych, które sprzyjają występowaniu niebezpiecznych zdarzeń. Mogą one powodować straty materialne oraz być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.