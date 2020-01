Od lutego 2020 r. Gabriela Zalewska-Radzik będzie dyrektorem Sądu Rejonowego Warszawa Żoliborz. Dotychczas prowadziła kancelarię radcy prawnego w Zielonej Górze. Decyzje o przyznaniu jej nowego stanowiska podjął wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

REKLAMA

>>> Dlaczego ustawa dyscyplinująca sędziów jest niebezpieczna? Zobacz co mówi o tym poseł Lewicy:

"Niezakłócony przepływ informacji"

- Biorąc pod uwagę sposób, w jaki swój urząd sprawuje zastępca rzecznika Radzik, to fakt mianowania jego małżonki na stanowisko dyrektora sądu może spowodować, że sędziowie z SR Warszawa Żoliborz mogą czuć się co najmniej dyskomfortowo - stwierdził w rozmowie z onet.pl sędzia stołecznego SO i członek "Iustitii" Piotr Gąciarek. - Mówiąc o dyskomforcie mam na myśli to, że przepływ informacji między panem a panią Radzik zapewne nie jest niczym zakłócony - dodaje.

Przemysław Radzik, prywatnie mąż Gabrieli Zalewskiej-Radzik, od czerwca 2018 r. jest jednym z dwóch zastępców centralnego sędziowskiego rzecznika dyscypliny. Odpowiedzialny jest m.in za postawienie 55 zarzutów prezesowi "Iustitii" sędziemu Krystianowi Markiewiczowi. Zarzuty związane są z rzekomym podżeganiem sędziów do odmowy współpracy z powołaną przez PiS Izbą Dyscyplinarną SN i podważanie legalności nowej KRS.