Koronawirus coraz bliżej Polski. Zebrało się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Robocze spotkanie dotyczące koronawirusa rozpoczęło się około południa w warszawskiej siedzibie RCB. Biorą w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Lotniska Chopina w Warszawie. To reakcja na najnowsze doniesienia dotyczące choroby, której pierwsze ognisko zaobserwowano w Chinach, a która dotarła już do Niemiec.

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa

Chińskie władze potwierdziły we wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa 2019-nCoV wzrosła do 106 osób. Potwierdzono także 4400 przypadków nowych zachorowań w całym Państwie Środka oraz 2700 przypadków chorych w samej prowincji Hubei, w której znajduje się m.in. miasto Wuhan. Koronawirus dotarł już także do Australii, Ameryki Północnej i Europy. Odnotowano trzy przypadki zakażenia we Francji i jeden przypadek w Niemczech. Informacje na ten temat potwierdziło w nocy z poniedziałku na wtorek ministerstwo zdrowia Bawarii, gdzie znajduje się chory.

