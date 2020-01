Podlasie. Samochód wjechał do stawu. Nie żyje 69-letni kierowca, pasażerka trafiła do szpitala

Tragedia we wsi Filipów Czwarty na Suwalszczyźnie. 69-letni mężczyzna wjechał samochodem do stawu. Pomimo starań służb nie udało się go uratować. Przeżyła jego 65-letnia żona. Kobieta trafiła do szpitala.

REKLAMA

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

REKLAMA