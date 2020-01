Łódź: policyjny pościg za mężczyzną, który uciekł z więzienia [VIDEO]

wichura 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

"(...) ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych oraz siedmioma punktami karnym"

To chyba najmniejsze zmartwienie dla niego. Kasy i tak nie będzie jak ściągnąć, a punkty znikną zanim opuści zakład karny. Swoją drogą: "przekraczał dopuszczalną prędkość, przejeżdżał na czerwonym świetle, a podczas gwałtownej zmiany pasów uszkodził dwa inne samochody". Prędkość to 2, 4, 6, 8 lub 10 punktów. Czerwone światło i "zdarzenie skutkowe" są po 6 punktów. Zatem zakładając choćby najmniejszy wymiar za prędkość, to powinno być 2+6+6=14. No i nie ma możliwości, by dostał nieparzystą ilość :)

PS: ucieczka, czy "niepowrót" z przepustki, hojnie rozdawanej przez "niezawisłe" sądy?