Kraków. Co z dziećmi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem? Jest komentarz rzecznika szpitala

barbara333-4 2 godziny temu Oceniono 15 razy 13

z oburzeniem słuchałam w telewizji wystep jakiegoś szefa medycznego , ze w Polsce jest wszystko ok , jest przygotowana na epidemię, bo to własciwie jak grypa, polscy lekarze potrafią to leczyć, mają środki, mają sprzeet...słuchałam tego jak fiction film. Nie mamy srodków, nie mamy sprzętu, miejsc, nie mamy nic do przyjęcia w Polsce epidemii, nawet maseczek. Facet bagatelizował sprawę, a przeciez czy Chiny objęłyby kordonem sanitarnym 11 mln miasto z błahego powodu. Tam jest grubo, o czym nas nie informują, to nie 80 zmarłych , to tysiace zmarłych. Ten głupi usmieszek z twarzy tego eksperta od świetnego przygotowania w Polsce jest szyderstwe, Nawet nie badacie ludzi przylatujących z Chin, nie obejmujecie ich kwarantanna, bo jakoś to będzie .....