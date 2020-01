Wrocław. Pracownik myjni rozbił na drzewie luksusowy samochód klienta [WIDEO]

zenobiusz_furman 3 godziny temu Oceniono 20 razy 16

Klient chciał felgi umyć z wieczora

Pojechał szybko do felg doktora

Mówi do gościa - umyj to szybko

By lśniły niczym łysina Lipko

Kiedy oddalił się na zakupy

Pracownik, co łeb miał mocno zakuty

Chciał się przejechać jego potworem

By zaszpanować laską wieczorem

Lecz jego zdolność do kierowania

Była powszechnie każdemu znana

I był to powód wielki do śmiechu

Więc on uczynił auto kalekom

Rozbił na drzewie Dogge klienta

Teraz mieć będzie du...spuchniętą

Bo oddać kasę musi szybciorem

Teraz za moment, a nie wieczorem